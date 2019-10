The Gilded, het restaurant in het hotel van Mousa Dembélé, opent volgende maand opnieuw de deuren. In juni vertrok chek-kok Nick De Backer er, en het restaurant sloot enkele maanden de deuren. Maar nu heeft de familie Dembélé een nieuw team klaar om het restaurant in hotel De Gulde Schoen te runnen. En je hoeft maar 1 ding te doen in dat restaurant: je eten delen.