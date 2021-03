Mogelijk 'dat restaurantuitbaters zich wekelijks gaan laten testen'

Klanten vragen om zich te testen voor ze binnenkomen, is organisatorisch moeilijk, maar restaurantuitbaters zouden zich wel wekelijks kunnen testen. Dat is een mogelijkheid om snel- en zelftesten in de maatschappij in te zetten, stelt professor dr. Herman Goossens (UZA), die de taskforce testing voorzit.

Binnenkort wordt de wet aangepast en kunnen sneltesten in de vorm van zelftesten worden ingezet. 'We moeten goed nadenken waar we die testen precies voor willen gebruiken', zegt Goossens. Vraag is of een organisator van een evenement of restaurantuitbater aan mensen kan vragen om zich te testen voor ze binnen mogen. Dat lijkt Goossens praktisch moeilijk haalbaar. 'Restaurantuitbaters zouden zich bijvoorbeeld wel wekelijks kunnen testen', oppert hij. Dat is natuurlijk geen waterdicht systeem, want ook de klanten kunnen de bron van infectie zijn.

Een perfect systeem bestaat er niet, aldus de professor. 'Natuurlijk gaan we een aantal besmettingen missen, maar je kan toch nog een aantal mensen detecteren die uitbraken zouden kunnen veroorzaken', verklaart hij. Zo kan de verspreiding van het virus deels tegengegaan worden en is er een perspectief voor mensen. Er zijn tegenstanders die niet willen evolueren naar een maatschappij waarin alles gekoppeld wordt aan testen. Dat is een politieke beslissing, zegt Goossens. 'De politiek heeft vorige week beslist dat antigeentesten en zelftesten belangrijk worden en dan moeten wij die beslissingen kunnen concretiseren.'

Volgens de professor komt er 'een revolutie aan op het vlak van diagnostiek op het vlak van infectieziekten'. 'Het testbeleid op vlak van luchtweginfecties zal er volgend jaar helemaal anders uitzien', zegt hij. De teststrategie verandert voortdurend omdat de technologie ook heel snel evolueert. Er bestaan nu al speekseltesten, binnenkort komen er ademtesten en in ons land zijn honden opgeleid die mensen die besmet zijn met het virus kunnen herkennen.

(archieffoto Pixabay)