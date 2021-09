Restaurants dupe van evenementen: "Zeer moeilijk bereikbaar"

Goede avond en welkom, Antwerpen is helemaal in de ban van het WK Wielrennen. Maar daardoor is ook het centrum van de stad vier dagen lang bijna onbereikbaar. Een groot probleem is dat voor de handelaren. Zij zijn blij dat er opnieuw evenementen doorgaan en dat de stad herleeft. Toch kunnen zij niet genieten want na Antwerpen Shift, het Bollekesfeest en nu het WK zijn ze niet te spreken over het gebrek aan communicatie van de stad.