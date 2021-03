Restaurantuitbater krijgt celstraf met uitstel voor cannabisplantage

De uitbater van restaurant 't Fonteintje in Antwerpen-Noord is vandaag veroordeeld, omdat hij boven zijn eetgelegenheid een cannabisplantage had opgezet. Die werd twee jaar geleden ontdekt, nadat er brand was uitgebroken. De man maakte zich daarnaast ook schuldig aan witwas. Hij kreeg ruim drie jaar cel met uitstel. Een vermogen van 81.000 euro werd verbeurd verklaard.

De hulpdiensten werden op 17 augustus 2018 gebeld voor een uitslaande brand in een appartement op de tweede verdieping van een hoekpand aan de Lammekensstraat. In het getroffen appartement werd een cannabisplantage met een 150-tal planten aangetroffen. Plantenresten wezen erop dat er al eerder werd geoogst. De brand was ontstaan door geknoei aan de elektriciteit om de plantage van stroom te voorzien.

Taric E.A. (47) woonde er samen met zijn vrouw en baatte op de gelijkvloerse verdieping restaurant 't Fonteintje uit. Getuigen hadden hem na het uitbreken van de brand zien weglopen. Hij werd niet veel later opgepakt in het ziekenhuis, waar zijn vrouw aan het bevallen was. Zijn kleren verspreidden een sterke brandlucht. De veertiger bekende dat de cannabisplantage in maart werd opgezet. Hij had één oogst gehad, maar die was slecht. Hij had het gedaan omdat hij met financiële problemen kampte: zijn restaurant was verlieslatend en hij zat sinds 2013 met een torenhoge schuldenlast.

De speurders vonden het dan ook vreemd dat er twee maanden later plots dure herstellingswerken werden uitgevoerd, hoewel de verzekeraar nog niet had uitbetaald. De aannemers verklaarden bovendien dat ze contant betaald werden. Uit het daaropvolgende financiële onderzoek bleek dat Taric E.A. tussen september 2016 en maart 2018 bijna 43.000 euro had doorgesluisd naar Marokko. Hij bleek daar drie onroerende eigendommen te hebben die cash betaald werden en hij maakte maandelijks geld over naar zijn familie. Volgens het openbaar ministerie konden die gelden geen legale herkomst hebben.

Taric E.A. ontkende de witwas, maar de rechtbank vond ook die tenlastelegging bewezen. Hij werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor cannabisteelt, onopzettelijke brandstichting en diefstal van elektriciteit en tot vijftien maanden met uitstel voor witwas. Hij kreeg 8.800 euro boete opgelegd, waarvan 4.000 euro met uitstel, en moet Fluvius 7.700 euro schadevergoeding betalen voor de diefstal van de elektriciteit.

