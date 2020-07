Restaurantuitbater naar rechtbank verwezen voor cannabisplantage

De raadkamer heeft een 47-jarige restaurantuitbater uit Antwerpen naar de correctionele rechtbank verwezen voor het opzetten van een cannabisplantage. Die werd twee jaar geleden ontdekt, nadat er in zijn pand brand was uitgebroken door geknoei aan de elektriciteit. Het volledige gebouw werd toen onbewoonbaar verklaard.

De hulpdiensten werden op 17 augustus 2018 gebeld voor een uitslaande brand in een appartement op de tweede verdieping van een hoekpand aan de Lammekensstraat in Borgerhout. In het getroffen appartement werd een cannabisplantage met een 150-tal planten aangetroffen. Plantenresten wezen erop dat er al eerder werd geoogst. De 47-jarige man is eigenaar van het pand. Hij woonde er samen met zijn vrouw en baatte op de gelijkvloerse verdieping restaurant 't Fonteintje uit. Getuigen hadden hem na het uitbreken van de brand zien weglopen. Hij werd niet veel later opgepakt in het ziekenhuis, waar zijn vrouw aan het bevallen was. Zijn kleren verspreidden een sterke brandlucht. Hij bekende dat hij de cannabisplantage had opgezet.

De brand was ontstaan door geknoei aan de elektriciteit om de plantage van stroom te voorzien. Naast cannabisteelt, onopzettelijke brandstichting en diefstal van elektriciteit zal de veertiger zich ook voor de rechtbank moeten verantwoorden voor witwas. Hij zou een crimineel vermogen van bijna 43.000 euro hebben doorgesluisd naar Marokko. De veertiger betwist dat en zegt dat de gelden een legale oorsprong hebben.

foto Pixabay