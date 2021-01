Restauratiewerken interieur historische Bistkapel afgerond

Er is nu ook een tweede verdachte van de overval op superette Alvo in Brasschaat aangehouden. Op 11 december omstreeks 10u30 werd er door 2 mannen een overval gepleegd op de superette Alvo in Brasschaat. Onder bedreiging van een wapen werd de inhoud van de kassa buitgemaakt. De overvallers vluchtten te voet weg.