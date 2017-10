Resultaten Flitsmarathon

Tijdens de flitsmarathon gisteren heeft de politie heel wat hardrijders betrapt. Al zijn er opvallende verschillen tussen de politiezones.

Op 11 oktober nam ook de politiezone Antwerpen deel aan de flitsmarathon. Van woensdag 6 uur tot vanmorgen 6 uur stonden op 24 verschillende plaatsen mobiele flitscamera's langs de Antwerpse wegen opgesteld.

Los van de snelheidscontroles die Lokale Politie Antwerpen dagelijks houdt, zowel de bemande als de onbemande, controleerde de politie gisteren op 24 verschillende locaties 8263 passanten. Daarvan werden 353 bestuurders geverbaliseerd omdat ze te snel reden.

De bestuurder van een bromfiets klasse B werd tegengehouden toen hij met een snelheid van 77 km/uur voorbij de flitscamera scheurde in een zone 50. Een bromfiets van dit type mag bovendien maximaal 45 km/uur halen. De politie moest achter de bromfietser aan omdat het kenteken horizontaal was bevestigd, en dus niet leesbaar was op de foto voor de vaststellingen.

Vooral in politiezone HEKLA lijken de chauffeurs aan de hardleerse kant. Maar liefst 4,5 procent van alle gecontroleerde wagens reed te snel. De beste leerlingen van de klas komen uit Kapellen en Stabroek. Op 1600 controles, reden er slechts 11 chauffeurs te snel. Minder dan één procent is dat.

Op de Houtlaan in Wijnegem trok de politie 4 rijbewijzen onmiddellijk in. Op die Houtlaan vond vorige maand nog een dodelijk ongeval plaats, dat te wijten was aan te hoge snelheid. En ook ditmaal reden 4 chauffeurs daar rond de 150 kilometer per uur. 1 bestuurder werd zelfs geflitst aan 164 kilometer per uur, en dat op een plaats waar je 90 mag.