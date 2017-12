Resultaten Hades-actie 27 december

Elk jaar organiseert Lokale Politie Antwerpen tijdens de eindejaarspersiode een actie Hades. Ze verhoogt de zichtbaarheid van de politiemensen in het straatbeeld. Hadesacties zijn specifiek gericht tegen woninginbraken, inbraken in voertuigen en diefstallen.

Achtervolging in Merksem

Een ploeg van de politie merkte woensdag tijdens de Hades-actie een voertuig op dat een rood licht negeerde op de Bredabaan. Wanneer de ploeg zich met hun blauwe zwaailichten kenbaar maakte aan de overtreder, probeerde het voertuig aan de controle te ontkomen. De politie zette daarop de achtervolging in door het centrum van Merksem, waarbij het verdachte voertuig aan hoge snelheid door de woonwijken reed.

Het vluchtende voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand ter hoogte van het Bouckenborghpark in Merksem. Daarop zette de bestuurder zijn vlucht te voet verder. De passagier kon op dat moment reeds gevat en gehandboeid worden. Ter hoogte van het kasteel Bouckenborgh kon de bestuurder door een inspecteur van de politie staande gehouden worden.

Beide inzittenden bleken geen onbekenden te zijn voor het gerecht. De 29-jarige bestuurder stond geseind. Tegen hem stond nog een bevel tot gevangenneming open. Hij is gekend voor onder meer wapenbezit, diefstal, slagen en verwondingen en de in- en uitvoer van drugs. Zijn 29-jarige passagier is gekend voor gelijkaardige feiten, maar stond niet geseind. De bestuurder had een grote som geld en 3 gsm-toestellen op zak. Alles werd in beslag genomen voor verder onderzoek. Beide verdachten werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.

Dief op heterdaad betrapt

Tijdens dezelfde Hades-actie merkte een fietsteam roepende mensen op in de Brugstraat. Een verdachte probeerde er te ontsnappen nadat hij betrapt werd tijdens een poging tot inbraak in een geparkeerde auto. Hij kon geen buit maken. Het fietsteam kon de man samen met de broer van het slachtoffer staande houden in de Oudesteenweg. De verdachte betrof een 22-jarige man uit Lybië die illegaal in ons land verblijft. Tijdens het onderzoek van de rugzak van de verdachte bleek deze een kleine hoeveelheid drugs en vijf gsm-toestellen op zak te hebben. De verdachte werd gearresteerd.