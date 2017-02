Resultaten maximumfactuur positief

Het Antwerpse Provinciaal Onderwijs heeft de maximumfactuur in het secundair onderwijs al ingevoerd en de eerste resultaten zijn (voorzichtig) positief. Dat zegt provinciaal gedeputeerde Inga Verhaert.

“We moeten natuurlijk met twee woorden spreken omdat het schooljaar nog loopt, maar we merken een daling van het aantal onbetaalde facturen. En zo moeten minder tijd steken in het najagen van facturen en kunnen we de mensen inzetten voor hun kerntaak: onderwijs geven”, aldus Verhaert.

Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen zwengelde vandaag het debat over de uitbreiding van de maximumfactuur in het secundair onderwijs opnieuw aan. Het pleidooi kreeg bijval van onder meer het Gemeenschapsonderwijs (GO!), het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond, Welzijnszorg, Test-Aankoop...

Maar minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) houdt de boot nog wat af. Zij noemt de invoering “complexer” dan de maximumfactuur in het basisonderwijs en wil eerst via het instrument van de studiekostenmonitor zicht krijgen op de precieze studiekosten. Bij het Provinciaal Onderwijs in Antwerpen hebben ze intussen al wat ervaring met de maximumfactuur. Daar zijn ze volgens gedeputeerde Inga Verhaert na uitgebreid studiewerk vorig schooljaar begonnen met een proefproject in één school (Provinciaal Instituut Sint-Godelieve). Sinds dit schooljaar is het project uitgebreid naar alle Antwerpse provinciale scholen. Er wordt gewerkt met een maximumfactuur van 250 euro in de eerste graad en dan met variabele plafondbedragen in de tweede en derde graad, afhankelijk van de gevolgde opleiding.

Het schooljaar is natuurlijk nog niet gedaan, maar volgens Verhaert is er alvast een daling in het aantal onbetaalde facturen. “In dezelfde periode vorig jaar ging het om 2.000 onbetaalde facturen na een eerste aanmaning, nu gaat het om 1.400”, klinkt het. Verhaert erkent dat er wat “koudwatervrees” bestond, maar dat het systeem niet alleen voordelen heeft voor de ouders, maar ook voor het onderwijs zelf. “We hebben dat goed proberen voor te bereiden en de kosten te drukken door bijvoorbeeld dingen in grotere hoeveelheden te bestellen en aan te kopen, door schooluitstappen te doen die passen in het halen van verschillende eindtermen, enzovoort. Op die manier besparen we niet alleen kosten, maar ook tijd en werk. We kunnen nu meer mensen inzetten om effectief onderwijs te geven in plaats van facturen te moeten najagen”.