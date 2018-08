Politie controleert automobilisten in de Rotterdamstraat

Gisteren voerde het verkeersondersteuningsteam regio City een controle actie uit in de Rotterdamstraat. Er werd specifiek gecontroleerd op overtredingen tegen de fietsstraat die recent in gebruik werd genomen. In een eerste fase werden automobilisten aangesproken wanneer ze een fietser inhaalden, in een tweede fase zal de politie ook verbaliseren.

Tijdens de controle werden 34 voertuigen gecontroleerd die een fietser inhaalden. De bestuurders verklaarden niet te weten dat dit niet mag in een fietsstraat. Eén van hen droeg bovendien geen gordel, en een andere kon geen identiteitskaart voorleggen. Er waren ook 4 fietsers die werden aangesproken. Drie van hen waren aan de slag met hun gsm op de fiets, de vierde reed op het voetpad.

Meloenstraat

In de Meloenstraat controleerde het verkeersondersteuningsteam op boorddocumenten. In totaal werden 25 voertuigen gecontroleerd. Twee kinderen droegen hun gordel niet, één klein kind zat niet in een kinderzitje. Eén bestuurder kon geen verzekeringspapieren voorleggen. Tot slot reed één bestuurder met een voorlopig rijbewijs, maar zonder begeleider en zonder L. Desondanks zaten er wel vier passagiers in zijn wagen.