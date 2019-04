Resultaten verkeerscontroles

Dit weekend controleerde de verkeerspolitie op verschillende plekken in de stad op documenten, alcohol, drugs en snelheid.

In de Emiel Vloorstraat werd van 3 bestuurders het rijbewijs ter plaatse ingetrokken wegens te hoge snelheid. In totaal reden wel slechts 12 bestuurders te snel tijdens de controle in de voormiddag. Na de middag werd er gecontroleerd op de Grote Steenweg. 2 voertuigen werden geïmmobiliseerd bij de takeldienst omdat de bestuurders reden met een rijverbod. 2 niet-verzekerde voertuigen werden in beslag genomen. 7 voertuigen waren niet geldig gekeurd, 2 bestuurders hadden alcohol gebruikt. 4 bestuurders kregen een boete voor rijden zonder gordel en 1 omdat hij achter het stuur bezig was met zijn gsm-toestel. Tot slot stond 1 gecontroleerde persoon 6 keer geseind, telkens omwille van een rijverbod.

(bericht en foto : Lokale Politie Antwerpen)