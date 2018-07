Bijzondere bevinding studente UAntwerpen : Retoriek Trump en nazi's komt overeen

Het is opvallend dat Trump al decennia dat soort taalgebruik hanteert. “Hij veranderde zijn retoriek niet eens hij president was, die is nog steeds dezelfde als tijdens zijn verkiezingscampagne”, zegt Gruppelaar. “Nog merkwaardiger: hij gebruikte diezelfde stijl al in interviews van dertig jaar geleden, toen hij misschien nog geen politieke ambities had. Toen was hij een businessman die zijn hotels en producten probeerde te promoten. Het gebruik van simplistische en overdreven taal lijkt een verkoopstrategie te zijn die goed werkt in de Verenigde Staten, het is eigen aan het land. Trump heeft die marketingtaal nu ook kunnen omzetten