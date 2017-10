Retrofuif brengt Wilrijkse jeugdhuizen van vroeger tot leven

Wie jong was in het Wilrijk van de jaren 60, 70 of 80 kwam vaak in De Tombe of een ander lokaal jeugdhuis. Op de tweede Retrofuif van de Wilrijkse jeugdhuizen kan iedereen de tijd van toen herbeleven.

Booodt, Jeugdcontactclub, De Fakkel, Tombe en Djevano. Wie bij deze namen de benen voelt jeuken, weet dat het hier gaat om oude Wilrijkse jeugdhuizen. Heel wat inwoners van het district brachten er een groot deel van hun jeugd door in de jaren ’60, ’70 en ’80. Koppeltjes beleefden er hun eerste slow en aan de toog ontstonden vriendschappen voor het leven.

Om de jongeren van toen nog eens bij elkaar te brengen, organiseert het district Wilrijk op zaterdag 21 oktober voor de tweede keer een grote retrofuif in zaal Theadrôme aan de Heistraat. ’s Namiddags kan de oudere garde genieten van een dansnamiddag met koffie en gebak. ’s Avonds bouwen de jongeren van vroeger een stevig feestje met de beste muziek uit drie decennia.

“In de jaren 60, 70 en 80 speelden de jeugdhuizen in Wilrijk, net zoals elders, een cruciale rol voor lokale jongeren”, zegt districtsschepen Linda Verlinden, “Er werden vriendschappen voor het leven gesmeed. Tijdens het feestjaar 2015, toen Wilrijk 1250 kaarsjes uitblies, organiseerde het district deze retrofuif om de jongeren van toen een avondje nostalgie te bieden. Dat was zo’n groot succes dat we dit evenement graag hernemen.”

Praktisch

Retrofuif van de Wilrijkse jeugdhuizen

zaal Theadrôme, Heistraat 56

zaterdag 21 oktober 2017 van 14 tot 16 uur: matinee met koffie en gebak (tickets: 2,5 euro) van 20 tot 2 uur: retrofuif (tickets: 5 euro)



Tickets voor de Retrofuif zijn verkrijgbaar in CC De Kern