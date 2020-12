Reus Contios brengt nieuwjaarsboodschap

Nog tot 3 januari staat reus Contios opgesteld aan het vernieuwde wandel- en fietspad van de Oude Spoorwegberm, Park Spoor Natuurlijk in Kontich. Hij staat naast de beek in een groene omgeving en draagt een boodschap voor 2021, van de hand van Jeroen Olyslaegers, peter van de reus.



"In deze tijden gaat iedereen op zoek naar een nieuw doel voor een korte wandeling of fietstocht in de buurt. Beweging is voor iedereen zeer belangrijk. Het is niet de bedoeling om in groep te verzamelen bij de reus om het gevaar van Covid besmetting te voorkomen. Kort in de buurt is er een kleine speeltuin, een hondenweide, een aantal zitbanken, het fietsknooppunt Nr 92 en een Finse-piste. Er zijn dus vele veilige combinaties mogelijk.", vertelt Bruno Stappaerts van de wergroep REUZENplan.

Sinds 2012 organiseert werkgroep REUZENplan artistiek-sociale projecten met deze reus van 6 meter hoog. Contios is geen stoeten-reus maar een verhalen-reus, een acteur met een eigen stem. In normale tijden trekt REUZENplan rond met de reus van wijk tot wijk en gaat op zoek naar plaatselijke medewerkers (zoals kunstenaars, auteurs, componisten, muzikanten, koren, scholen en verenigingen) Hiermee ontstaan er intergemeentelijke namiddag- en avondspektakels van allerlei aard. Sommige activiteiten vloeien ook voort op recente gebeurtenissen. (Zoals: opening nieuw gemeentehuis, jubileumviering van een wijk of vereniging, vertelling op een kunstenwandeling, lancering van nieuw dorpsbiertje, ...)

Dit is de 2e statische-activiteit tijdens de Covid-periode. In mei stond de reus een maand aan de Babbelse Plassen in Kontich-Kazerne tijdens de lancering van de mondmaskers i.s.m. Natuurpunt. Nu staat hij aan de andere zijde van de gemeente. De boodschap van de reus "Wij houden elkaar gezond, veilig Nieuwjaar!" is niet alleen een hart onder de riem voor iedereen in de zorg, maar aanmoediging voor iedereen.

Reus Contios blijft tot 3 januari een nieuw doel voor de wandelaars en fietsers op toer in de buurt van de Oude Spoorwegberm in park Spoor Natuurlijk van Kontich. Vanaf valavond is hij verlicht en vormt hij een groot lichtbaken die van ver zichtbaar is.