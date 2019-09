Sinds dit schooljaar kan je in avAnt Provinciaal Onderwijs een zevende jaar volgen, een schakeljaar dat je voorbereidt op het hoger onderwijs. Wie dus slaagt in het zesde of zevende leerjaar BSO en zich wil voorbereiden op het hoger onderwijs, kan terecht in deze richting. In dat jaar verwerken de leerlingen leerstof op een meer abstract niveau. Na dit schakeljaar moet de student het niveau van de TSO-eindtermen behalen voor onder andere talen, wiskunde en wetenschappen. Dat extra jaar zou de slaagkansen in het hoger onderwijs op bachelorniveau moeten verhogen. Dertien leerlingen hebben zich ingeschreven voor de nieuwe richting. Alle leerlingen volgden eerder een BSO-richting, gaande van Verzorging, Kantoor, Organisatiehulp, Verkoop, Automechanica of Haarzorg. De leerlingen die zich inschreven voor dit schakeljaar willen graag verder studeren. Ze zijn gemotiveerd, hebben ambitie en vertonen een grote bereidheid om er hard voor te werken. In de klas noemden de leerlingen deze richting “een extra kans om hun droom waar te maken”.