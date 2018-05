Reuzenloop: ‘urban’ parcours dwars door 5 gebouwen en de Sinksenfoor

De zesde editie van de Reuzenloop in Borgerhout gaat aanstaande zondag dwars door 5 gebouwen, namelijk muziekcentrum Trix, cultuurhuis Rataplan, de Sint-Annakerk, Open School Antwerpen en de Floraschool. De lopers zijn bovendien ook de allereersten die een glimp opvangen van de Sinksenfoor in opbouw op Spoor Oost.

Op zondag 13 mei vindt de zesde editie van de Reuzenloop plaats. Deze unieke stratenloop leidt deelnemers door het hart van Borgerhout, over Spoor Oost en dwars door 5 gebouwen: muziekcentrum Trix, cultuurhuis Rataplan, Open School Antwerpen, de Floraschool en de Sint-Annakerk. Op veel plaatsen is er muziek en animatie. In de Sint-Annakerk worden de lopers zelfs verrast door een gospelkoor. Op Spoor Oost zijn de Reuzenlopers de allereersten die de Sinksenfoor betreden die dan nog in opbouw is. Ze krijgen er dit jaar een heel mooi zicht op van op de grote grasberg op Spoor Oost, een nieuwe kuitenbijter op het parcours. Van daaruit hebben de deelnemers het beste uitzicht hebt over de Sinksenfoor én de splinternieuwe hangars die van de Scheldekaaien naar Spoor Oost verhuisden.

Zowel start als aankomst zijn op het Terloplein waar op dat moment een groot buurtfeest aan de gang is, met muziekoptredens, kinderanimatie en lekker eten. Het is meteen ook de ideale plek voor de supporters om samen te komen.

4, 8, 12 km en aflossing

De Reuzenloop biedt een parcours van 4, 8 en 12 kilometer en een gratis Kidsrun. Inschrijven kan nog steeds, ook ter plaatse en op de dag zelf. Nieuw in het aanbod sinds vorig jaar is een aflossingsloop van 12 km, waarbij 3 lopers elk 4 van de 12 km afleggen.

Kidsrun met massaopwarming

Kinderen kunnen gratis deelnemen aan de Kidsrun. Alle kinderen krijgen een medaille en een drankje. Kinderen van 4 tot en met 8 jaar kunnen deelnemen aan de 400 meter, de 1000 meter is voor 9- tot en met 12-jarigen. De Borgerhoutse Reuskens geven het startschot.

Lopen voor het goede doel

Wie wil lopen voor het goede doel, kan bij zijn inschrijving een gift naar keuze aan Al Ikram doneren. Al Ikram is een Borgerhoutse hulporganisatie die zich inzet om armoede in Antwerpen te bestrijden. Deze organisatie verzamelt en verdeelt voedsel en kleding en geeft lessen Nederlands voor anderstaligen.

Terlopleinfeest

Het Terloplein, waar zich de start en de aankomst van de Reuzenloop bevinden, wordt dé supportersplek bij uitstek. Daar vindt immers op zondag 13 mei van 13 tot 19 uur het Terlopleinfeest plaats. Bij dit grote buurtfeest staan heel wat kinderanimatie en optredens op het programma. Verenigingen uit de wijk zorgen voor een exotische eetstraat.

Luc Moerkerke, districtsschepen voor sport: "Wij zijn zeer gelukkig met de Reuzenloop en in het bijzonder met de unieke samenwerking met de organisatoren van het Terlopleinfeest. Lopen wordt nu nog meer een feest."