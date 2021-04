"In onzen hof is er geen plaats voor zwerfvuil"... die boodschap willen de buurtbewoners van het Rivierenhof samen met de Provincie Antwerpen geven aan de bezoekers van het park. De vrijwilligers die in het Rivierenhof afval opruimen werden vandaag in de bloemetjes gezet, én ze krijgen extra ondersteuning. Er komen extra afvaleilanden en een sensibiliseringscampagne.