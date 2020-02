Seckou Ouologuem is vandaag, op gedichtendag, officieel aangesteld als nieuwe Antwerpse stadsdichter. Hij neemt de fakkel over van Maud Vanhauwaert. Het is voor het eerst dat een zogenaamde slam-poet stadsdichter wordt in Antwerpen. Slam-poetry is een ritmische mix van poëzie en performance, en in zijn allereerste stadsgedicht kwam Seckou al meteen erg scherp uit de hoek.