Rico wil lokale en biologische winkel zijn en daarbovenop ontmoetingsruimte voor de buurt

Lokaal geteelde groenten, versgebakken zuurdesembrood, en ter plaatse gemalen koffie, je kan het sinds kort allemaal vinden bij RICO, op het Cogelsplein in Deurne. RICO is een coöperatieve buurtwinkel opgericht door drie enthousiaste jonge Deurnenaars. Hun produkten zijn biologisch, duurzaam en verpakkingsarm. Het concept slaat aan, want sinds de opening op 6 januari hebben al heel wat mensen de weg naar de nieuwe winkel gevonden.