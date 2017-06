De Quaeye Werelt probeert de middeleeuwen (1477) zo waarheidsgetrouw mogelijk na te leven. Dit spektakel is uitgegroeid tot een groots internationaal gebeuren in de Benelux. Het hoogtepunt is de historische veldslag. Huurlingen, milities, ridders, boogschutters en bulderende kanonnen zullen hier de slag om Antwerpen naspelen. Die veldslag is morgen om 15u nabij het Sterckshof.