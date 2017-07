Een zware dakbrand heeft vanmiddag een villa aan de Kanaallei in Schoten in de as gelegd.

Het vuur is ontstaan tijdens dakwerken aan de villa. De brandweer had alle moeite om de brand onder controle te krijgen. Door het vele riet dat brandde ontstond er ook een enorme rookpluim dit tot in het centrum te zien was in Schoten. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de villa is aanzienlijk.