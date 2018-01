Rijbaan Bist afgesloten tot eind februari

Vanaf maandag 15 januari wordt de rijbaan van de Bist in Wilrijk opgebroken tussen de Koningin Elisabethstraat en de Doornstraat. Er is geen verkeer mogelijk en de wekelijkse markt verhuist naar de Jules Moretuslei. De gratis parking blijft tijdens de heraanleg wel bereikbaar. Deze werken, die deel uitmaken van de heraanleg van de Kleinesteenweg, duren tot eind februari.

Op 27 november startte de heraanleg van de Kleinesteenweg. Tijdens de eerste fase werd er vooral gewerkt op het kruispunt met de Vuurmolenstraat. Daar plaatst de aannemer deze week nog een rioolaansluiting.

Vanaf maandag 15 januari start de aannemer aan een tweede fase. Dan wordt er ook gewerkt op de rijbaan van de Bist tussen het kruispunt Kleinesteenweg/Koningin Elisabethstraat en de Doornstraat. De aannemer plaatst er een nieuwe betonverharding. Doordat dit hetzelfde materiaal is als de vernieuwde Kleinesteenweg, zal de volledige verbindingsweg tussen de Boomsesteenweg en het centrum van Wilrijk een uniform uitzicht krijgen.

Nadat de nieuwe rijbaan is aangelegd, heeft het beton nog drie weken nodig om uit te harden. Als alles volgens plan verloopt, kan de nieuwe rijweg op de Bist eind februari worden opengesteld.

Wekelijkse markt verhuist

Zolang de rijbaan op de Bist afgesloten is, zal de wekelijkse markt doorgaan in de Jules Moretuslei. De kramen staan er elke dinsdagochtend opgesteld tussen de Heistraat en de Kerkhofstraat.

Extra toegangsweg tot parking Bist

De gratis parking op de Bist blijft ook tijdens de heraanleg van de rijbaan bereikbaar. Naast de gebruikelijke in- en uitrit via de Koningin Elisabethstraat wordt een tijdelijke tweede toegang gecreëerd in de Heistraat.

“Auto’s kunnen er ter hoogte van het grote appartementsgebouw de Bist opdraaien, waar we een tijdelijke doorgang maken richting parking”, legt de voorzitter van de Wilrijkse districtsraad & het districtscollege Kristof Bossuyt uit. “Zo houden we de gratis parking en bij uitbreiding de winkels van het Wilrijkse handelscentrum maximaal bereikbaar voor iedereen.” Zodra de rijbaan op de Bist opengesteld is, wordt deze tijdelijke toegangsweg weer afgesloten.

Speeltuin tijdelijk gesloten

De speeltuin op de Bist, die vlak naast de toegangsweg ligt, wordt om veiligheidsredenen afgesloten tijdens deze periode. Kinderen die op zoek zijn naar ravotplezier kunnen intussen alvast kennismaken met de gloednieuwe speeltuin in het Steytelinckpark even verderop.

(foto : Google Street View)