Rijbewijs halen wordt moeilijker - app moet helpen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lanceert vandaag de 'Rijbewijzer': dat is een gratis app en een handboek voor kandidaat-chauffeurs en hun niet-professionele begeleiders.

Vanaf 1 oktober duurt de rijopleiding minstens 9 maanden, in plaats van 3 maanden nu. Rijbewijzer reikt oefeningen en tips aan om tijdens die verlengde rijopleiding te schaven aan de rijvaardigheden. “Oefening baart rijkunst”, zegt Weyts.

In de strijd tegen het hoge aantal verkeersdoden uit 2014 – liefst 400 - hervormt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de rijopleiding om beginnende chauffeurs beter voor te bereiden op het verkeer. Vanaf 1 oktober wordt de oefenfase liefst drie keer zo lang: kandidaat-chauffeurs zullen na hun examen theorie minstens 9 maanden moeten oefenen voor ze hun praktijkexamen kunnen afleggen – vandaag is dat maar 3 maanden. Zo zijn er meer kansen om rijvaardigheden te ontwikkelen.

"De eerste kilometers van beginnende chauffeurs zijn de gevaarlijkste, met de meeste ongevallen", weet Weyts. “Langer oefenen verhoogt de slaagkansen op het rijexamen en bereidt je beter voor op het echte verkeer”.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft op vraag van Weyts ‘Rijbewijzer’ ontwikkeld: een instrument voor de meer dan 50.000 kandidaat-chauffeurs die jaarlijks in Vlaanderen met een niet-professionele begeleider beginnen aan de praktijkopleiding. “Kandidaat-chauffeurs kunnen nog altijd kiezen voor vrije begeleiding en dat is uniek in de wereld”, zegt Weyts. “We zorgen wel voor een betere omkadering. De beginnende chauffeurs en hun begeleiders krijgen met de Rijbewijzer een handig instrument om mee te oefenen”.



Rijbewijzer is een handboek én een gratis smartphone-app die kandidaat-chauffeurs en hun begeleiders stap voor stap ondersteunt in het leerproces. Zo biedt Rijbewijzer concrete oefeningen op maat en tips per thema, van een correcte zithouding achter het stuur tot het rijden in de meest complexe verkeerssituaties. Er is bijzondere aandacht voor vaak voorkomende beginnensfouten, zoals te vroeg ontkoppelen of remmen in een bocht. Je kan met de app ook al je oefenkilometers registreren en je oefeningen beoordelen.