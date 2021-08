Geïntoxiceerde Nainggolan rijdt veel te snel: rijbewijs ingetrokken

Radja Nainggolan is nog maar pas in Antwerpen, en hij is zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen kwijt.

Het rijbewijs werd ingetrokken nadat de kersverse Antwerp-speler rond 4 uur in de nacht van zaterdag op zondag op de Antwerpse Scheldekaaien werd tegengehouden in zijn wagen met Italiaanse nummerplaat. Nainggolan reed meer dan 100 kilometer per uur waar 50 de maximumsnelheid is. Hij had ook te veel gedronken om nog te mogen rijden.

(Foto: © Belga)