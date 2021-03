Rijden met lachgas is rijden onder invloed

Het wijkteam van de Brederodewijk ontving gisterochtend meldingen van een voertuig dat in de omgeving van de Troonplaats extreem gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Twee patrouilles in burger merkten de wagen op toen hij vanuit de Broederminstraat aan hoge snelheid de Brederodestraat opdraaide.

De bestuurder verloor bijna de controle over het stuur, maar gaf toch gas richting Desguinlei. Het zwalpende voertuig kon daar onderschept worden. De bestuurder zat zonder gordel achter het stuur en was onder invloed van lachgas. Omdat de man onder invloed reed van lachgas werd (net als bij rijden onder invloed van verdovende middelen of alcohol) zijn rijbewijs meteen ingetrokken. Hij zal zich ook moeten verantwoorden voor de politierechter. De fles lachgas werd in beslag genomen.