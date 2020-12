Rijexamens starten maandag gedeeltelijk opnieuw op

In afwachting van de geplande heraanleg van de Graaf van Hoornestraat in Antwerpen in 2022 krijgt de straat als proef fietssuggestiestroken in beide richtingen. De aanpassingen worden uitgevoerd in het voorjaar van 2021 om het comfort en de veiligheid van de fietsers er op korte termijn al te verbeteren.