Rijmen op z'n Antwerps in gloednieuw Rijmwoordenboek

Kan u kou laten rijmen op u? Wel met behulp van het gloednieuwe Antwerps Rijm-woordenboek kan dat. Dat wordt dan "kaa" en "aa"....Dat rijm-woordenboek is het werk van liedjseschrijver Winand Van den Bergh. Hij schrijft al jaren in het Antwerps en vond in zijn Nederlandse nalsagwerken nooit de juiste Antwerpse klanken. Hij ging dan maar zelf aan de slag en schreef een bijna 600 pagina's dik boek met meer dan 10.000 Antwerpse rijmwoorden.