Rijscholen en vastgoedmakelaars mogen blijven werken

Rijopleidingen en rijexamens mogen onder de verstrengde coronamaatregelen blijven plaatsvinden. Dat blijkt uit het ministerieel besluit over de maatregelen. Ook vastgoedmakelaars kunnen blijven werken en bezichtigingen organiseren.

Tijdens de eerste en tweede periode van verstrengde maatregelen in de pandemie waren de rijscholen een tijdje dicht. Nu blijven ze dus gespaard. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wijst erop dat een rijbewijs voor veel mensen belangrijk is voor de uitoefening van hun job. "Daarnaast zijn chauffeurs belangrijk in heel wat essentiële sectoren zoals de logistieke sector, het openbaar vervoer en het ziekenvervoer."

Ook de vastgoedsector kan blijven draaien. In het najaar waren huisbezoeken een tijdje verboden, tot grote onvrede van de sector. Nu is er een specifieke uitzondering in het ministerieel besluit gezet: bezichtigingen van huizen zijn mogelijk met naleving van de maatregelen die in een protocol zijn opgenomen. Ook voor fotografen is een uitzondering gemaakt op het verbod op dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.

Kappers, schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons en tatoeage- en piercingsalons moeten wel dicht.