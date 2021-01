Rijscholen kunnen heropstarten

De rijscholen en rijexamencentra kunnen overal in België heropstarten. Dat is vanmiddag beslist op het Overlegcomité. Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zitten er voorlopig niet in: het Overlegcomité vergadert opnieuw op 22 januari, wanneer de impact van de feestdagen, teruggekeerde reizigers en de heropening van de scholen duidelijker is, klinkt het.

De heropstart van de rijscholen komt er op vraag van de verschillende ministers van Mobiliteit. Door de lange sluiting van de rijscholen was er onder meer druk op de logistieke keten ontstaan, omdat er geen professionele chauffeurs meer konden doorstromen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is tevreden. 'Dit is in het belang van de logistieke keten', zegt ze. 'Want de economische en maatschappelijke impact van vele mensen die omwille van hun job een rijbewijs nodig hebben, maar maandenlang op een wachtlijst staan, werd te groot.' Wanneer de rijscholen precies weer aan de slag kunnen, is nog niet helemaal duidelijk. De aangepaste regel moet eerst in het ministerieel besluit verschijnen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft het in een tweet alvast over 'volgende week'.

Verder heeft het Overlegcomité vooral de huidige coronamaatregelen bevestigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de strenge controles op het naleven van de verplichte coronatest en quarantaine na een niet-essentiële reis in een rode zone, die trouwens nog worden opgedreven. Die regels gelden nog tot zeker na de krokusvakantie, klinkt het. Daarnaast worden de controles op het verplicht telewerk opgedreven, net als het aantal beschikbare testen. Het Overlegcomité heeft de taskforce vaccinatiestrategie ook gevraagd om de vaccinatiecampagne te versnellen en efficiënter te maken, in het licht van de Europese beslissing om de bestelling van coronavaccins bij Pfizer en BioNTech te verdubbelen.

Tot slot vraagt het Overlegcomité extra waakzaamheid voor het respecteren van de sanitaire maatregelen en de verplichte quarantaine in scholen. Zeker voor schoolgaande jongeren uit buurlanden met een minder gunstige coronasituatie is dat nodig, klinkt het. Voor grote versoepelingen is het nog te vroeg, besliste het Overlegcomité. De situatie evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen, maar toch stijgt het reproductiegetal opnieuw licht, klinkt het in een persbericht. Bovendien blijft de bezettingsgraad op de afdelingen intensieve zorg hoog en is het nog te vroeg om de eventuele impact van de heropening van de scholen, de teruggekeerde reizigers en de feestdagen te zien.

Het Overlegcomité komt opnieuw samen op 22 januari. 'Op dat moment kan de impact van de feestdagen, terugkerende reizigers en de heropening van de scholen beter geëvalueerd worden', . Mogelijk komt er dan wat perspectief voor de vele zelfstandigen die al maanden de deuren gesloten moeten houden. Het Overlegcomité heeft de expertencommissie GEMS alvast gevraagd om een tijdpad uit te tekenen voor de heropening en om aan te geven waar strengere protocollen en bijkomende sanitaire maatregelen nodig zijn, 'om de heropening voor alle sectoren zo snel en efficiënt mogelijk te laten gebeuren'. Het coronacommissariaat is intussen gevraagd om concrete voorstellen te doen om de motivatie bij de bevolking te ondersteunen. Vlaams minister-president Jambon noemt versoepelingen, 'voorlopig onhaalbaar, gelet op de curves'. Maar 'als we de komende weken de bestaande regels goed respecteren en daarin volhouden, kunnen we de coronacrisis de baas blijven', tweet hij.

(foto © Belga)