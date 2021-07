"Rijschool in het verleden al tijdje geschorst geweest"

Klanten van rijschool Veronica in Hoboken voelen zich opgelicht. De rijschool is al een tijdje gesloten en telefonisch onbereikbaar. Caro uit Hemiksem is een van de gedupeerden. Ze betaalde 300 euro voor rijlessen die ze nooit heeft gekregen en als klap op de vuurpijl bleek ze gisteren ook geen afspraak te hebben in het examencentrum waarvoor ze nog eens 300 euro had betaald. Caro zit met de handen in het haar en is volgens het examencentrum in Kontich niet de enige gedupeerde.





Wie klachten heeft zoals Caro kan melding doen bij het contactpunt van het departement mobiliteit en openbare werken. Daar hebben ze trouwens al meldingen over de rijschool ontvangen.