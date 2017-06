Er is schade aan het wegdek van de rechterrijstrook op de Antwerpse Ring iets voorbij de Kennedytunnel, richting Nederland.

De schade zal in de loop van de avond hersteld worden. De rechterrijstrook is afgesloten en dat zorgt op een drukke vrijdagavond voor stilstaand verkeer. Het is aanschuiven van in Kruibeke.