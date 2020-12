Notenkrakers, we zien ze steeds minder, maar niet bij Nancy uit Wildert. De verzamelaarster beschikt over een indrukwekkende collectie van liefst tweehonderd exemplaren, of meer ... ze is de tel kwijt. Antieke modellen of de klassieke rode soldaat uit hout om een walnoot mee te kraken, Nancy heeft ze allemaal. En al staan haar kasten boordevol, er kan er altijd nog ééntje bij.