Ring richting Gent update : één rijstrook vrij

De Antwerpse ring richting Gent was volledig afgesloten, momenteel is er één rijstrook terug vrij.

Er ligt witte substantie over de volledige breedte van de weg. De vier rijstroken waren dicht, de pechstrook en ook de oprit Deurne is dicht. Ondertussen is één rijstrook open voor het verkeer, maar het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen aan de ring richting Gent te mijden (voor Deurne). De Liefkenshoektunnel is tolvrij in de richting van Beveren.

De lading kwam op de Ring terecht door een vrachtwagen die zijn lading verloor. Die vrachtwagen moest bruusk remmen voor een ongeval dat daarvoor gebeurde.