Ongeval in Kennedytunnel

Door de uittocht naar de kust zat heel de ring vanmiddag al dicht richting kust. Het was aanschuiven van voor Merksem tot in de Kennedytunnel. In de tunnel gebeurde nog een ongeval, maar dan in de richting van Nederland.

Om half 5 kwam het tot een aanrijding in de Kennedytunnel met 3 vrachtwagens in de richting van Nederland. wie dus van het Waasland kwam moest dus ook aanschuiven. Het Vlaams verkeerscentrum raadt iedereen aan de regio te vermijden of later te vertrekken.