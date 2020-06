Ringdagen: ontdek Ringpark West tijdens een online-infosessie

Dinsdag 16 juni organiseert het ontwerpteam van Ringpark West een online-infosessie. Het ontwerpteam presenteert dan de uitgangspunten van het park. Daarna kan je vragen stellen. Die worden beantwoord tijdens de sessie of later per e-mail.

De voorbije jaren werden de verschillende leefbaarheidsprojecten gekozen om uit te werken bij de overkapping van de Ring. Dit jaar start de uitwerking van het ontwerp van Ringpark West in Zwijndrecht en Linkeroever, met onder meer geluidsbermen en -schermen langs de snelweg en de voltooiing van het fietsnetwerk.

Maak kennis met het ontwerpteam en de plannen op dinsdag 16 juni tijdens een van de 2 digitale infosessies. Die vinden plaats van 17 tot 18 uur en van 19 tot 20 uur.

Kijk op antwerpenmorgen.be.

(Afbeelding en bericht : Stad Antwerpen)