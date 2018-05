Ringland gaat met 'straatvinken' verkeer in straten tellen

Na het meten van de luchtkwaliteit gaat Ringland nu ook het verkeer in de straten tellen. Straatvinken, heet het nieuwe initiatief.



Over goed twee weken, op 17 mei, is het de bedoeling om met minstens duizend burgers één uur lang al het verkeer te gaan tellen dat heen en weer rijdt tuusen alle 33 gemeenten en de stad. Dat gebeurt met een speciaal ontwikkelde app. Samen met wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven wordt dan nagegaan hoe gezond het verkeer eigenlijk is. En of we evolueren naar het vooropgestelde streefdoel van de modal split. Dat betekent dat de helft van onze verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer zouden gebeuren