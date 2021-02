Ringland ongerust over uitvoering overkapping

De Kennedyspoortunnel in Antwerpen is tijdens de krokusvakantie buiten gebruik voor treinen. Spoornetbeheerder Infrabel werkt gedurende negen opeenvolgende dagen aan de verdere modernisering van de tunnel zowat tien meter onder de Schelde. De NMBS laat vervangbussen rijden en het spoorverkeer wordt in de mate van het mogelijke ook omgeleid, meldt Infrabel.