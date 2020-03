Rinkven Golfclub ziet sterke jeugdwerking bekroond

Drie Vlaamse golfclubs investeren in een ambitieus jeugdbeleid. Golf Vlaanderen beloonde hun inspanningen met het Eagle-label. Rinkven Golfclub in Schilde (1.600 leden) krijgt deze hoogste kwaliteitserkenning intussen voor de derde keer op rij. De club bouwde de voorbije jaren verder aan zijn recreatief en competitief jeugdbeleid en telt vandaag 250 jonge leden. Jeugdcaptain Dieter Peperstraete: “Onze jeugdwerking is zo opgebouwd dat alle jonge golfers de mogelijkheid krijgen om op hun niveau te spelen en te groeien.”

Met 55 clubs en ruim 40.000 spelers in Vlaanderen blijft golf groeien in populariteit. Maar bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is de sport vaak nog onbekend terrein. Om structureel een jeugdbeleid uit te bouwen, reikt Golf Vlaanderen – binnen het jeugdsportfonds – jaarlijks kwaliteitslabels uit. Er zijn drie niveaus: Rabbit (golfsport promoten bij de jeugd), Birdie (erkenning als jeugdvriendelijke club) en Eagle (competitief programma voor de topjeugd).

Rinkven Golfclub mag de drie kwaliteitslabels vandaag opnieuw op zijn naam schrijven. Jeugdcaptain Dieter Peperstraete: “We zijn heel blij met deze erkenning. Onze werking is zo georganiseerd dat we alle categorieën van jeugdspelers een thuis kunnen geven in onze club: zowel de louter recreatieve als de sportieve en competitieve jonge golfers. Zo vinden ook dit werkingsjaar 135 jeugdleden hun weg naar de aangeboden groepslessen. Deze lessen en begeleiding zijn telkens afgestemd op leeftijd en golfniveau. Doordat onze jeugdwerking al jaren sterk gediversifieerd en veelzijdig is, halen we ook de criteria voor de kwaliteitslabels van Golf Vlaanderen en kunnen we de bijhorende subsidies opnieuw investeren in de jeugd. Maar uiteraard zijn deze labels geen doel op zich. We willen jonge golfers het plezier van de sport leren kennen én hun handicap verbeteren. Met onze specifieke wedstrijden voor de jeugd verkleinen we voor hen de drempel naar reguliere golfwedstrijden op onze club en erbuiten.” Inspanningen die lonen, want van de 246 jonge spelers bij Rinkven Golfclub spelen er een 20-tal op hoog niveau in de Vlaamse of Belgische competitie.

(foto Pixabay)