Passage van uitzonderlijk transport door Waaslandtunnel wordt erg dure grap

Een voorbijganger had vrijdag gezien hoe een uitzonderlijk transport, geladen met trucks, de Waaslandtunnel was ingereden op Linkeroever. De lading was te hoog waardoor die tegen het plafond van de tunnel schuurde.

Aan de uitgang van de tunnel is de combinatie opgewacht door de verkeerspolitie voor controle. Zij stelden volgende overtredingen vast: het negeren van de tonnagebeperking in de Waaslandtunnel, de bestuurder droeg zijn veiligheidsgordel niet, de reisweg van het uitzonderlijk transport werd vooraf niet verkend en het voertuig beschikte niet over een geldige vergunning voor dit type lading. Er is voor meer dan 1 300 euro aan boetes geëind. Het transport kon pas verdergezet worden eens alle inbreuken geregulariseerd werden.

De politie heeft de tunnel gecontroleerd maar die raakte niet beschadigd. Dat kon niet gezegd worden van de lading. De nieuwe trekkers raakten beschadigd aan de uitlaat bovenaan aan de achterzijde van de cabine.