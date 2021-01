Nieuws 'River Skimmer' haalt drijvend afval uit dok in Merksem

In het dokske van Merksem is vanochtend de allereerste 'river skimmer' in België gedoopt. Dat is een toestel waarmee afval uit rivieren kan worden gehaald. De river skimmer kan tot 800 kubieke meter water per dag zuiveren, en dat is nodig, want er belandt meer plasticafval dan ooit in onze rivieren en zeeën.