Rivierenhof ontvangt grote internationale onderscheiding in Melbourne

In Australië heeft het Rivierenhof een bijzondere onderscheiding gekregen. Tijdens het International Parks and Leisure Congres kreeg ’s lands oudste provinciaal domein de eerste Silver International Large Urban Parks Award uitgereikt door de World Urban Parks Association.



De wereldwijde vereniging van parkprofessionals roemt het Rivierenhof voor z’n geslaagde mix aan weelderige natuur, in stand gehouden erfgoed, talrijke activiteiten en publiekswerking. Ook de gehanteerde aanpak waarmee de voorbije jaren in het Rivierenhof ingrijpende verbeteringen zijn doorgevoerd, met participatie van de parkgebruikers, viel bij de internationale vakjury bijzonder goed in de smaak.

Gedeputeerde bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen Jan De Haes: “De voorbije legislatuur hebben we sterk ingezet op zowel de verdere ontwikkeling van onze recreatie- en groendomeinen als de groene longen van de omliggende regio, zeker in een stedelijke omgeving, als op de verdere uitbouw van de bezoekersbeleving. Het Antwerpse Rivierenhof, dat eerder dit jaar ook al de Green Flag Award ontving, is daar een prachtig voorbeeld van. Samen met directeur Peter Verdyck hebben we sterk geïnvesteerd in de heraanleg van het park en infrastructuur, waarbij toegankelijkheid, laagdrempeligheid voor het ruime publiek en duurzaamheid centraal staan.”

Het Rivierenhof, dat actief is in de vakvereniging Large Urban Parks of the World, wordt sinds 2004 geleid door Peter Verdyck. De directeur van het provinciaal groendomein licht toe: “De International Large Urban Parks Award biedt parkbeheerders over de hele wereld een referentiekader voor hun prestaties en brengt in kaart wat vatbaar is voor verbetering. De onderscheidingen zijn gebaseerd op vier hoofdcriteria: parkontwerp, het specifieke aanbod en de voorzieningen, bescherming van natuur en erfgoed en betrokkenheid van de gemeenschap, alsook parkbeheer en onderhoud.”

De International Large Urban Parks Award wordt toegekend in drie categorieën. De eerste gouden International Large Urban Parks Award ging naar het Centennial Park in Sydney (Australië) en het Phoenix Park in Dublin (Ierland). Het Rivierenhof haalde als enigste park zilver. Het Nieuw-Zeelandse Auckland Domain (Pukekawa), het Indiase Eco Park (Kalkota) en het Spaanse Parque del Agua (Zaragoza) namen elk een bronzen International Large Urban Parks Award 2018 mee naar huis.

Ook nog publieksprijs op komst?

Voor het Rivierenhof is deze zilveren onderscheiding, na de Green Flag Award die het eerder in juli dit jaar mocht ontvangen, de tweede internationale erkenning op één jaar tijd. Bovendien is het Rivierenhof nog steeds genomineerd voor de internationale Green Flag Award-publieksprijs. 105 internationale GFA-parken buiten het Verenigd Koninkrijk (van Australië, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten, … tot het Rivierenhof in Deurne) streden voor de titel via een aparte poll. De stemming werd op 14 oktober afgesloten, maar het resultaat heeft het Rivierenhof nog niet bereikt.

(Bron : Provincie Antwerpen)

(Foto : © Margaret Gormley opw.ie voor provincie Antwerpen)