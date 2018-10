Rivierenhof opnieuw in de prijzen

Het Rivierenhof is alweer in de prijzen gevallen. En dat al voor de derde keer dit jaar. Nu heeft het natuurdomein in Deurne de publieksprijs van de Green Flag Award te pakken gekregen.

Eerder dit jaar won het al de juryprijs van de Green Flag Award, en ook nog een Australische prijs. Het Rivierenhof wordt geroemd om zijn schoonheid maar ook om de visie van het park. Namelijk dat iedereen er zijn ding wel vindt. Van de echte natuurliefhebber tot tot de grootouders met de kleinkinderen.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen @ PGRA voor provincie Antwerpen)