Rivierenhof Valentijnrun door stormweer een week uitgesteld

De organisatoren van de Rivierenhof Valentijnrun hebben zonet beslist de funloop met exact een week uit te stellen: de 9e editie wordt verplaatst naar zondag 16 februari. De organisatie wil dat alle deelnemers na het evenement veilig thuis kunnen geraken. Ook de veiligheid van medewerkers en vrijwilligers die de tijdelijke infrastructuur moeten opbouwen en afbreken, staat daarbij voorop. Tenten, houten vloeren, startboog, .. laten staan bij de verwachte windsnelheden is geen optie.

Wie ingeschreven is voor de 9e Rivierenhof Valentijnrun, moet zich niet opnieuw aanmelden. Ingeschreven deelnemers die er op 16 februari niet kunnen bij zijn, moeten zich niet afmelden. Door het uitstel van een week, zijn de online inschrijvingen opnieuw geopend en verlengd tot en met 14 februari.

Het provinciaal domein Rivierenhof in Deurne zal zondag 9 februari 2020 trouwens niet openen. Het blijft de ganse dag dicht. Dat betekent geen Kinderboerderij, geen Sprookjes op Zondag, geen sportwedstrijden of trainingen of horeca. De verwachting is dat het park maandagvoormiddag opnieuw de poorten zal kunnen openen.