Rivierenhof Valentijnrun: ‘One Love’

Provinciaal groendomein Rivierenhof en joggen gaan samen als Suske en Wiske of Nello met Patrasche. Onlosmakelijk verbonden: one love! Daarom wordt op zondag 12 februari om 11u opnieuw het startschot gegeven voor de massaal gesmaakte ‘Rivierenhof Valentijnrun’. Voor de zesde keer al worden er achthonderd à duizend deelnemers verwacht die de winterkou ludiek trotseren met liefdesbetuigingen voor het mooiste park van de Antwerpse metropool.

De Rivierenhof Valentijnrun is een recreatieve, plezante jogging onder begeleiding van ervaren lopers. Je kunt kiezen tussen het parcours van 5 km of van 10 km. Kom je verkleed in Valentijnthema of geïnspireerd door de Liefde, dan maak je kans op mooie prijzen. Voor iedereen is er een drankje, een snoepje, een hartverwarmende attentie, veel ambiance en goed gezelschap. Deelname is gratis mits online inschrijving vooraf. Via inschrijving de dag zelf betaal je ter plaatse 5 euro per deelnemer.

Inschrijven kan via : www.antwerpathletics.be

De Rivierenhof Valentijnrun wordt georganiseerd door de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) en Antwerp Athletics in samenwerking met district Deurne, partners die niet alleen enthousiasme en knowhow in de strijd gooien maar ook de online inschrijvingen ter harte nemen alsook kleedkamers, douches en begeleiders ter beschikking stellen.

(bericht en foto : provincie Antwerpen)