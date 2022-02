Rivierenhof valt in de prijzen

Vanochtend werd het Rivierenhof beloond met een internationale Green Flag Publieksprijs. De ceremonie vond online plaats en werd druk bijgewoond door de beheerders van parken wereldwijd. Het provinciaal domein dat in 2018 als allereerste van het land het kwaliteitslabel Green Flag Award kreeg, ziet na alle erkenning door internationale experten hiermee de hoge kwaliteitsstandaard van park ook door het publiek bevestigd.



Peter Verdyck, directeur Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen: “Dat het Rivierenhof al voor de tweede keer in 4 jaar tijd de International People’s Choice Award wint, is fantastisch! Deze prijs wordt gekozen door het publiek, dat maakt deze onderscheiding zo bijzonder. Ik wil daarom iedereen bedanken die het Rivierenhof warm in het hart draagt. We zijn enorm fier dat we die constante hoge kwaliteit kunnen behouden dankzij de enorme inzet van alle medewerkers en vrijwilligers. Samen doen we elke dag ons best om van het Rivierenhof voor iedereen het beste park te maken.”





Erkenning voor werk en visie

Ook Mireille Colson, gedeputeerde bevoegd voor recreatie- en groendomeinen, is trots op de behaalde publieksprijs: “Deze erkenning toont aan hoe belangrijk de provinciale parken zijn voor de bevolking. Afgelopen najaar kreeg het Rivierenhof een 4e groene vlag uit handen van de experts. Een mooie erkenning van de internationale jury voor de kwaliteit, het verrichte werk en de visie waarmee we het Rivierenhof beheren. De internationale publieksprijs, die het Rivierenhof in 2018 ook al eens in de wacht sleepte, is minstens even waardevol. Want als provinciaal groendomein dragen we bij aan het welzijn van onze inwoners via onze inspanningen voor dit ademend, groene stukje Antwerpen. We willen dat mensen zich goed voelen in het Rivierenhof: van de natuurliefhebber tot de grootouder met kleinkinderen.”