Nieuws Rob De Nijs neemt afscheid in het sportpaleis: "absoluut veilig om te gaan"

Rob de Nijs geeft vanavond zijn allerlaatste concert op Belgische bodem in het Sportpaleis. De Nederlandse zanger neemt zo afscheid na een carrière van meer dan 60 jaar. En naar dat afscheid gaan is absoluut veilig. Dat zei Jan Van Esbroeck, de CEO van het Sportpaleis vanmorgen in Wakker op Zondag. Sinds de invoering van de coronapas is er in het Sportpaleis nog geen enkele besmettiing gemeld.