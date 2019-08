Er zijn nog enkele uren te gaan, maar de eerste editie van Fire is Gold in Antwerpen is nu al een groot succes. Het urban festival heeft -na twee vorige edities in Vilvoorde- een nieuwe uitvalsbasis: de Middenvijver op Linkeroever. De nieuwe locatie valt in de smaak bij het publiek. Het festival trekt dit jaar zelfs meer bezoekers dan voorgaande jaren. Met meer dan 8.000 tickets in voorverkoop, en een heleboel last minutes aan de ingang is het bezoekersaantal meer dan verdubbeld.