In coronatijden een café openen is al niet eenvoudig, maar op je 72ste beginnen aan een nieuwe carrière achter de tap is helemaal bijzonder. Toch is het waar Benny van Den Ende voor gaat. Sinds kort houdt hij samen met zijn vriendin 't Wit Perdje in Hemiksem open. Het volkse café was twee jaar gesloten, maar krijgt dankzij het enthousiaste duo een nieuw leven. Tot grote tevredenheid van de vaste klanten.