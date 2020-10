Een bijzondere openluchttentoonstelling in het Bautersemhof in Zandhoven. Het natuurdomein is sinds de jaren 60 één van de meeste geliefde locaties in onze regio's voor trouwfoto's. Elisabeth, de eigenares, lanceerde twee jaar geleden een oproep aan de stellen om er zich opnieuw te laten fotograferen. Kunstfotografe Jessica Hilltout ging aan de slag en 38 koppels staan nu in de expo naast hun oude huwelijksfoto’s te pronken.