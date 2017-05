Robbedoes krijgt Antwerpse make-over

Vanmiddag vond in Antwerpen de persconferentie/babyborrel plaats over dé nieuwe telg in de Robbedoes-familie, en tevens strip voor de hele familie: Robbedoes Special 1. Happy Family.

Een primeur, want voor het eerst in 79 (!) jaar mochten twee Vlamingen aan de slag met het rijke Robbedoes-universum: tekenaar Charel Cambré en scenarist Marc Legendre (het duo van o.a. Amoras)

In het bijzijn van de uitgever, de auteurs, de trotse Robbedoes-peter Guga Baúl, het zesde leerjaar van de Sint-Ludgardis basisschool in Antwerpen, de pers en genodigden, werd dit eerste album uit de reeks voorgesteld/boven het doopvont gehouden in de kapel van het Elzenveld in hartje Antwerpen.

(bericht en foto : Ballon Media)